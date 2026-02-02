Racconti metropolitani Massimiliano Barioglio torna ai mercoledì coi grilli per la testa
Dopo alcuni mesi di assenza, Massimiliano Barioglio torna a parlare ai lettori con il suo stile diretto. Questa sera sarà di nuovo ospite alla Libreria Romagnosi, dove si svolgono i
«Un percorso di vita condizionato dalla malattia mentale protagonista della sua vita fin dai 16 anni determinando l'abbandono degli studi a Ragioneria e al Conservatorio Nicolini con frequenti periodi di ricovero e cura e comunque di disagio interiore determinante difficoltà nel rapporto col mondo degli altri – si legge nel comunicato –. Alla fine però, dimostrando che credendoci si vince, la cronicità della malattia è stata superata, oggi Massimiliano dopo vent'anni di isolamento in casa, vive, si rapporta, si confronta, partecipa. Suona musica al pianoforte, produce video musicali e soprattutto scrive».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Massimiliano Barioglio
"Sanità vendesi", Piersergio Serventi ai mercoledì coi grilli per la testa
Giuseppe Defelici ai "mercoledì coi grilli per la testa" con "Scritti Golfino"
Giuseppe Defelici, scrittore piacentino, presenta il suo libro
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.