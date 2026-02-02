Lorella Cuccarini ha scelto un look fucsia che fa parlare di sé. Dalle passerelle ai programmi tv, il maglione rosa shocking si fa notare e dà un tocco di colore all’inverno. Ecco come abbinarlo senza sbagliare, per rendere speciale ogni outfit di questa stagione.

Dalle passerelle ai programmi TV, il maglione fucsia conquista la scena invernale: consigli pratici per abbinarlo e rendere unico ogni outfit della stagione 2026. Nell’Inverno 2026 il guardaroba si colora di audacia grazie a un capo che non passa mai di moda: il maglione. Tra le tendenze più vivaci della stagione spicca l’uso di tonalità fucsia e rosa acceso, scelte per dare nuova luce anche alle giornate più grigie. A incarnare questa tendenza è Lorella Cuccarini, icona dello spettacolo italiano, che durante una recente puntata di Amici ha sfoggiato un maglione fucsia di grande impatto, confermando come il colore possa essere un alleato di stile imprescindibile per l’inverno. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Quest’inverno osa con i colori: il look fucsia di Lorella Cuccarini è tutto da copiare

