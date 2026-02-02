Questa mattina un bambino è stato fatto scendere da un autobus in corso d’opera, senza spiegazioni. Poco dopo, l’autista ha incontrato la famiglia del piccolo in un incontro a porte chiuse, lontano dai riflettori. È un tentativo di chiarire quanto accaduto e di trovare una soluzione tra le parti. La vicenda ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, attirando l’attenzione di molti.

Un faccia a faccia lontano dai riflettori, per provare a rimettere insieme i pezzi di una storia che ha fatto discutere mezza Italia. Salvatore Russotto, l’autista, ha incontrato la famiglia del bambino di 11 anni che nei giorni scorsi era sceso dall’autobus perché sprovvisto di un biglietto da 10 euro e poi aveva camminato per sei chilometri nella neve. Un episodio che, tra indignazione e polemiche, era diventato un caso mediatico. E che oggi si è trasformato in un confronto più intimo, con l’obiettivo dichiarato di abbassare i toni e riportare tutto su un piano umano, senza dimenticare la gravità di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Quel giorno… Devo dirvi tutto". Bimbo cacciato dal bus, l'autista incontra la famiglia

Un pomeriggio teso in una zona della città.

Salvatore Russotto, l’autista coinvolto nell’incidente con il bambino di 11 anni, si è incontrato con la famiglia del ragazzo in un incontro a porte chiuse.

