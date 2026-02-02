Quattro indagati e tensioni diplomatiche

Quattro persone sono state indagate e le tensioni tra Italia e Svizzera si fanno sentire. Da un mese, le polemiche si accendono sulla gestione dell’inchiesta sul rogo al Le Constellation. I politici italiani criticano la lentezza dei magistrati svizzeri e l’arresto di Jacques Moretti, che è stato fermato in ritardo e liberato dopo due settimane in carcere. La vicenda rischia di peggiorare i rapporti tra i due Paesi, con battute di arresto diplomatiche che aumentano la tensione.

Un mese di polemiche e tensioni diplomatiche tra Italia e Svizzera. La gestione dell'inchiesta sul rogo al Le Constellation, la presunta lentezza dei magistrati elvetici, l'arresto "in ritardo" di Jacques Moretti e la sua liberazione su cauzione dopo due settimane di carcere sono diventati terreno di scontro politico tra i due Paesi. Fino alla svolta degli ultimi giorni: il Ministero pubblico del Vallese ha concesso l'assistenza giudiziaria all'Italia (la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta a tutela delle vittime italiane). Il 19 febbraio è fissato un incontro tra i magistrati vallesani e i colleghi romani che avranno accesso agli atti e potranno fare sopralluoghi.

