Quasi Quasi ci Ripenso in scena al Teatro Moderno

Questa sera al Teatro Moderno va in scena “Quasi Quasi ci Ripenso”, una commedia divertente scritta da Gianni Quinto, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi. La regia è di Andrea Palotto. Lo spettacolo ha già attirato l’attenzione del pubblico, pronto a ridere e a lasciarsi coinvolgere dalla storia. La pièce promette una serata leggera e piena di humor, con un cast pronto a portare in scena un’interpretazione vivace e spassosa.

Nuovo divertente appuntamento al Teatro Moderno con la commedia Quasi Quasi ci Ripenso, scritta da Gianni Quinto, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi per la regia di Andrea Palotto. Riccardo e Gea vogliono sposarsi e decidono di farlo in chiesa per usufruire di un bonus in denaro messo a disposizione dal Papa per sopperire alla crisi dei matrimoni religiosi. Per accedere al bonus prima di sposarsi devono partecipare a un ritiro spirituale di tre giorni dove incontreranno l'originale Don Nino, prete sui generis. Tra dubbi sentimentali, segreti del prete e situazioni assurde e divertenti non mancherà nemmeno la possibilità di riflettere sull'amore in tutti i suoi significati.

