Questa sera Nicola Porro torna con un nuovo episodio di Quarta Repubblica. Al centro della puntata ci sarà il corteo di Askatasuna, che ha suscitato molte discussioni. La trasmissione si concentra sui fatti di attualità e sulle proteste in corso.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 2 febbraio, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 2 febbraio 2026. Al centro della puntata, il corteo di Askatasuna a Torino: sabato, durante la manifestazione, si sono verificati scontri con la polizia, tra roghi in strada e il pestaggio di un agente. A seguire, continua l’inchiesta sul sistema degli affidi di minori in Italia, con nuovi elementi e testimonianze. Infine, il caso Garlasco: prosegue lo scontro tra consulenze e perizie sul pc di Alberto Stasi, in un serrato confronto tra analisi tecniche. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarta Repubblica, il corteo di Askatasuna al centro della puntata

