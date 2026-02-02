Quarta Repubblica Cremaschi choc | le violenze di Torino colpa di Trump

A Torino si sono vissuti momenti di tensione durante una protesta. I manifestanti hanno preso a martellate un poliziotto, ma alcuni sostengono che non vadano condannati, considerando la protesta come legittima. La vicenda ha acceso il dibattito sulla natura delle manifestazioni e le responsabilità di chi le organizza.

Una ribellione legittima quella vista a Torino mentre i manifestanti che hanno preso a martellate il poliziotto del famoso video non andrebbero condannati. Questo hanno sentito i telespettatori di QIarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4 lunedì 2 febbraio. Giorgio Cremaschi non condanna le violenze nel corteo pro Askatasuna, tutt'altro, perché viviamo in una società "che lascia impunite delle violenze colossali e poi ovviamente c'è il manifestante violento. Ma se si vuole sradicare la violenza bisogna ricostruire la giustizia"; afferma serafico il sindacalista e politico di Potere al popolo che tira in ballo la situazione globale, dall'Ice di Trump in giù, come detonatore delle proteste che non condanna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

