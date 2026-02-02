Quarta Repubblica Cremaschi choc | le violenze di Torino colpa di Trump

A Torino si sono vissuti momenti di tensione durante una protesta. I manifestanti hanno preso a martellate un poliziotto, ma alcuni sostengono che non vadano condannati, considerando la protesta come legittima. La vicenda ha acceso il dibattito sulla natura delle manifestazioni e le responsabilità di chi le organizza.

Una ribellione legittima quella vista a Torino mentre i manifestanti che hanno preso a martellate il poliziotto del famoso video non andrebbero condannati. Questo hanno sentito i telespettatori di QIarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4 lunedì 2 febbraio. Giorgio Cremaschi non condanna le violenze nel corteo pro Askatasuna, tutt'altro, perché viviamo in una società "che lascia impunite delle violenze colossali e poi ovviamente c'è il manifestante violento. Ma se si vuole sradicare la violenza bisogna ricostruire la giustizia"; afferma serafico il sindacalista e politico di Potere al popolo che tira in ballo la situazione globale, dall'Ice di Trump in giù, come detonatore delle proteste che non condanna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quarta Repubblica, Cremaschi choc: le violenze di Torino colpa di Trump... Approfondimenti su Quarta Repubblica Cremaschi Quarta Repubblica, l’espulsione dell’imam di Torino al centro della puntata Quarta Repubblica, l’espulsione dell’imam di Torino al centro della puntata di stasera Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Quarta Repubblica Cremaschi Quarta Repubblica, Cremaschi choc: le violenze di Torino colpa di Trump...Una ribellione legittima quella vista a Torino mentre i manifestanti che hanno preso a martellate il poliziotto del famoso video non andrebbero ... iltempo.it Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: dal corteo di Askatasuna a un'inchiesta sugli affidi dei minoriEcco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... affaritaliani.it Dibattiti, inchieste e scenari per capire cosa sta succedendo davvero, dentro e fuori i palazzi del potere. Nicola Porro vi aspetta con “Quarta Repubblica”, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook Moretti scarcerato, l’indignazione dell’Italia. Per vedere il servizio completo di Lodovica Bulian visita @MedInfinityIT. #quartarepubblica x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.