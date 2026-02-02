Quando torna l'acqua a Roma Est | strade allagate e scuole chiuse intervento ancora in corso

A Roma Est, la mancanza d’acqua continua a creare disagi. Le strade sono allagate e molte scuole restano chiuse, mentre i lavori per ripristinare il servizio sono ancora in corso. La zona si prepara a una giornata complicata, con cittadini che cercano di adattarsi alle difficoltà.

Il quadrante est di Roma è ancora senza acqua: lavori in corso per cercare di far tornare tutto alla normalità, nel frattempo scuole chiuse. Si rompe tubatura, via Prenestina allagata e case senz'acqua a Roma est: intervento di Acea in corso Questa mattina via Prenestina a Roma si è allagata dopo la rottura di una tubatura. Maltempo, strade allagate e scuole chiuse nel Salernitano Quando torna l'acqua a Roma Est: strade allagate e scuole chiuse, intervento ancora in corso Il quadrante est di Roma è ancora senza acqua: lavori in corso per cercare di far tornare tutto alla normalità, nel frattempo scuole chiuse Acqua, fuoco e silenzi. Trapani e i misteri di un'emergenza che non finisce mai Il filo che lega incendi, indagini, autobotti e denunce civiche è uno solo: il diritto all'acqua, proclamato ma mai pienamente garantito. A Trapani l'emergenza è diventata sistema, e il sistema Roma est è rimasta senza acqua. La rottura di una tubatura di un palazzo ha causato un'inondazione sulla Prenestina all'altezza di Tor Tre Teste, lasciando un quadrante della città senza acqua in casa

