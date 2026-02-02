Quando torna l'acqua a Roma Est | strade allagate e scuole chiuse intervento ancora in corso

2 feb 2026

A Roma Est, la mancanza d’acqua continua a creare disagi. Le strade sono allagate e molte scuole restano chiuse, mentre i lavori per ripristinare il servizio sono ancora in corso. La zona si prepara a una giornata complicata, con cittadini che cercano di adattarsi alle difficoltà.

Il quadrante est di Roma è ancora senza acqua: lavori in corso per cercare di far tornare tutto alla normalità, nel frattempo scuole chiuse.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

