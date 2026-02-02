Quando Maria Rita Parsi litigò con Pippo Baudo per Alina concorrente di Sanremo in gara a soli 12 anni

Oggi si è verificato un episodio che ha fatto discutere nel mondo dello spettacolo. Maria Rita Parsi, nota psicologa e psicoterapeuta, è stata protagonista di un acceso diverbio con Pippo Baudo. La discussione è avvenuta durante una trasmissione televisiva, dopo che si è parlato di Alina, la giovane concorrente di Sanremo di soli 12 anni. La Parsi ha espresso forti critiche, mentre Baudo ha cercato di difendere la ragazza. L’intera scena ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo della musica e della tv.

Maria Rita Parsi è morta oggi, 2 febbraio, all'età di 78 anni. Psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, è stata un punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Fondatrice della Scuola italiana di psicoanimazione (Sipa), Parsi ha promosso un approccio umanistico allo sviluppo del potenziale umano, trasformando i principi teorici in strumenti concreti di aiuto e crescita.

