Quando cominciano le Olimpiadi? Prove di sci alpino curling e hockey ghiaccio già prima della Cerimonia inaugurale!

Da oasport.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. Le gare di sci alpino, curling e hockey ghiaccio sono iniziate anche prima della cerimonia di apertura. Gli atleti si sfidano già in diverse discipline, mentre il conto alla rovescia si avvicina alla fine. L’attesa cresce: dal 6 al 22 febbraio lo sport farà da protagonista.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte e, dal 6 al 22 febbraio, lo spettacolo sarà garantito. I Giochi tornano in Italia a vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e promettono emozioni intense alle nostre latitudini, coinvolgendo numerose località: oltre a Milano e Cortina, l’evento toccherà anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva. La rassegna a cinque cerchi abbraccerà tre Regioni — Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige — e metterà in palio 116 titoli complessivi: 54 maschili, 50 femminili e 12 in competizioni miste, distribuiti su sedici discipline. 🔗 Leggi su Oasport.it

