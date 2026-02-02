Può l’arte abitare un centro commerciale? La risposta è Mi Sono Innamorato

Una mostra aperta fino al 31 marzo a Oriocenter porta l’arte in un centro commerciale. La collezione privata di Giacomo Torriani ripercorre il secondo Novecento, con opere che raccontano un’epoca. La domanda se l’arte possa vivere in un luogo commerciale si risponde da sola: qui, tra negozi e clienti, si può innamorarsi di quadri e sculture. L’esposizione è gratuita e invita i visitatori a fermarsi e guardare da vicino.

Intervista. Fino al 31 marzo a Oriocenter una mostra gratuita racconta il secondo Novecento attraverso la collezione privata di Giacomo Torriani Camminare per un negozio come fosse un museo, prendersi del tempo per approfondire la conoscenza di artisti e opere d’arte nello stesso modo in cui ci si prende del tempo per fare shopping e, perché no, trovare un momento per innamorarsi di un’opera, esattamente come si trova quell’attimo per bere un caffè al bar del centro commerciale con un caro amico. Un’associazione, quella tra arte e quotidianità commerciale, che è diventata realtà grazie a «Mi Sono Innamorato», un percorso artistico ad ingresso gratuito che sarà visitabile fino al 31 marzo all’interno del mall Oriocenter. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Giovedì 15 gennaio, Oriocenter ha ospitato la presentazione della mostra “Mi sono innamorato”, un percorso espositivo che esplora l’evoluzione dell’arte dagli anni ’50 a oggi.

