Questa mattina si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio regionale della Puglia, dopo le elezioni di novembre che hanno cambiato la composizione dell’assemblea. I consiglieri si sono seduti sui loro scranni per la prima seduta ufficiale, pronti a iniziare il nuovo mandato.

Oggi si riunisce per la prima volta il consiglio della Regione Puglia la cui composizione è stata sancita con le elezioni di novembre. Saranno svolte l’elezione del nuovo presidente dell’assemblea (Toni Matarrelli) e dell’ufficio di presidenza che vedrà anche in vicepresidente delle opposizioni (Renato Perrini o Tommaso Scatigna). Il candidato sconfitto alle elezioni Luigi Lobuono aveva dapprima aderito a Forza Italia per dichiararsi, negli ultimi giorni, indipendente. Ecco la composizione dell’assemblea: Partito democratico 14 – Borraccino, Capone, Ciliento, De Santis, Lettori, Matarrelli, Minerva, Pagano, Paolicelli, Pentassuglia, Piemontese, Vaccarella, Vurchio Decaro presidente 7 – Fischetti, Gioia, Miglietta, Rutigliano, Scapato, Spaccavento, Starace Movimento 5 Stelle 4 – Angolano, Barone, Casili, La Ghezza Per la Puglia 4 – Leo, Passero, Tammacco, Tutolo Fratelli d’Italia 11 – Basile, Gatta, De Leonardis, Ferri, Gatta, Pagliaro, Perrini, Scatigna, Scianaro, Spina, Vietri Forza Italia 5 – Di Cuia, Dell’Erba, Lanotte, Mazzotta, Minuto LegaUnione di centro 4 – Cera, De Blasi, Romito, Scalera Candidato presidente 1 – Lobuono L'articolo Puglia: oggi la prima seduta del consiglio regionale Rinnovato con le elezioni di novembre proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia: oggi la prima seduta del consiglio regionale Rinnovato con le elezioni di novembre

Approfondimenti su Puglia Regione

Oggi alle 11 si svolge la prima seduta del Consiglio regionale della Campania, con l’insediamento della nuova giunta Fico.

Oggi si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale della Campania, alle ore 11.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Puglia Regione

Argomenti discussi: Leo e Ciliento: applicata la legge regionale sul salario minimo nel nuovo Avviso pubblico per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato della Regione Puglia; Nuovo Consiglio regionale verso il debutto, i partiti scelgono i capigruppo: per il Pd eletto Minerva; Puglia: oggi la prima seduta del consiglio regionale; Crisi del latte, Puglia e Basilicata in prima linea: l’Italia chiede un piano all’Unione europea.

Puglia, oggi prima riunione della nuova giunta. Decaro: Abbiamo parlato anche della SanitàIn attesa dei decreti di nomina ufficiali, la nuova giunta regionale si è riunita informalmente discutendo di vari temi ... leccesette.it

DECARO GIUNTA Puglia, prima riunione per Decaro e i suoi assessori. Per un metodo di lavoroPrima riunione informale della giunta pugliese guidata da Decaro Si è riunita oggi per la prima volta, in forma informale, la giunta regionale pugliese guidata da Antonio Decaro. L’incontro arriva dop ... statoquotidiano.it

L’abbraccio di Lucera a Gianfranco Berardi Oggi la Puglia si riempie di orgoglio: il Presidente Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito a tre pugliesi che, ciascuno a modo suo, trasformano talento e professionalità in impegno civile. - facebook.com facebook

#22gennaio #sanità #Puglia, oggi sul Corriere del Mezzogiorno intervista al Segretario generale #CislPuglia Antonio Castellucci x.com