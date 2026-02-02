Pucciarelli, ex attaccante dell’Empoli, racconta le sue esperienze attuali. A 35 anni, gioca da play a Pesaro in Serie C, dove si sente più coinvolto e si diverte di più. “Si corre di più,” dice. Ricorda anche le sue avventure negli Emirati Arabi e in Australia, due tappe che gli hanno lasciato ricordi forti. Ora si concentra sulla nuova sfida in Italia, con entusiasmo e senza rimpianti.

Manuel Pucciarelli è sceso a patti con i dogmi tattici e ha scelto di vedere la porta un po’ più lontana: "Colpa o merito di un’emergenza a fine agosto, al momento dei primi impegni ufficiali. Mancavano centrocampisti, il mister mi ha preso da parte e mi ha chiesto se me la sentissi di fare il play”. E così l’ex bomber dell’Empoli di Sarri prima, e Giampaolo poi, si è reinventato cervello della Vis Pesaro, che da quattro anni fa rima con casa: “Un ambiente simile alla Toscana, dal sapore di famiglia. Sì, gioco in C, ma chissà che non ci ripresentiamo ai playoff.”. Come l’anno scorso: una cavalcata da applausi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pucciarelli: "Sarri mi ha portato in A, Zielinski timido, Dimarco parlava da tifoso dell'Inter. E ora inseguo..."

Pucciarelli e l’ultimo gol contro i canarini. Parla l’ex azzurro in forza alla Vis PesaroNonostante gli anni passati e le nuove avventure è rimasto legato alla città e alla squadra di Corsi che continua ancora a seguire . sport.quotidiano.net

