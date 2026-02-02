Psicologo a scuola ora è legge nel Lazio

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una legge che rende obbligatorio il servizio di psicologia nelle scuole della regione. Da ora in avanti, ogni istituto dovrà avere uno psicologo dedicato agli studenti, con l’obiettivo di supportarli meglio nei momenti di difficoltà. La decisione arriva dopo anni di dibattiti e richieste da parte di genitori e insegnanti, che sperano ora di vedere migliorata l’assistenza agli studenti.

Roma, 2 febbraio 2026 – Il Consiglio regionale, presieduto dal presidente concernente l'istituzione del servizio di psicologia scolastica. Con questa legge la Regione introduce uno strumento strutturato e stabile a supporto del benessere psicologico degli studenti, riconoscendo il ruolo centrale della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di crescita personale, relazionale ed emotiva. L'obiettivo è quello di prevenire e intercettare precocemente forme di disagio giovanile, favorendo un ambiente scolastico inclusivo, accogliente e attento ai bisogni delle nuove generazioni.

Approfondimenti su Psicologo Scuola

Il Comune di Vicchio si schiera a fianco della campagna ‘Diritto a stare bene’ e punta a far approvare la legge che istituisce la figura dello psicologo di base.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Psicologo Scuola

