Provinciali strappo a sinistra | nel weekend si presentano le liste resta l’incognita rinvio

Nel weekend, i candidati aprono le liste per le elezioni provinciali del 28 febbraio. Le candidature sono ancora in fase di definizione, e il voto si avvicina, ma resta l’incognita sul rinvio. Il calendario è ancora in bilico, e nessuno sa se le elezioni si terranno come previsto o se ci sarà un ulteriore rinvio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il calendario è scritto a matita. Il 28 febbraio si vota per il Consiglio provinciale. Dieci seggi. Per il presidente, invece, si andrà oltre: dopo le amministrative di primavera. Questa, almeno, è la tabella di marcia oggi. Alla Rocca dei Rettori l'aria è quella delle vigilie nervose. Le alleanze che scricchiolano. Nel frattempo continua la corsa alla formazione delle liste. In totale dovrebbero essere sette. Tre fanno capo all'attuale maggioranza che sostiene Mastella. Noi di Centro, Noi con Mastella ed Essere Democratici, quest'ultima espressione dell'area di Raffaele De Vecchio.

