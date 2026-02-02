Prove finali posizioni economiche ATA | ecco perché non è previsto non superare il test Per la graduatoria fondamentale il punteggio ottenuto

Dal 23 al 27 febbraio si svolgono le prove finali per le nuove 46mila posizioni economiche del personale ATA. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato il calendario, senza prevedere un limite massimo di superamento del test. La valutazione si basa sul punteggio ottenuto, senza restrizioni sul risultato.

Dal 23 al 27 febbraio, secondo il calendario diffuso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si tengono le prove finali di valutazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche del personale ATA. In vista delle prove, un lettore ha chiesto a Orizzonte Scuola cosa succede nel caso in cui il test non venga superato. Il punto sta qui: la prova è definita di valutazione, non è selettiva nel senso stretto del termine. Non esiste un “esito” che taglia fuori in automatico. Si entra in graduatoria e a fare la differenza è il punteggio ottenuto. La prova è composta da quesiti a risposta multipla.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero ha pubblicato il calendario delle prove finali per le posizioni economiche ATA, che si terranno dal 23 al 27 febbraio.

