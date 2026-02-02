Questa sera su Rai1 va in onda l’ultima puntata di La Preside. Prima dello spettacolo, la protagonista Luisa Ranieri ha condiviso un video divertente: un ballo con regista e produttori, tutti insieme, sulle note della sigla Non mi basti mai. Un momento spontaneo che ha fatto sorridere i fan prima di concludere la serie.

I n attesa dell’ultima puntata di La preside, in onda questa sera in prima serata su RAI1, Luisa Ranieri ha deciso di sorprendere i fan con un dietro le quinte simpatico e divertente: un ultimo ballo sulle note della sigla Non mi basti mai. Il video, pubblicato sui social dall’attrice, è diventato virale in poche ore, ricondiviso da tutto il cast e si è trasformato in un piccolo evento social che ha acceso ancora di più la curiosità sul il finale della fiction. Serie tv e film: i più belli su Netflix a febbraio 2026. guarda le foto Il cast di La preside balla sulle note della sigla. Nel video, Ranieri si lascia andare insieme al regista, ai produttori e ai colleghi in un ballo spontaneo e gioioso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Protagonisti, regista e produttori: un ballo tutti insieme sulle note della sigla in occasione dell'ultima puntata della serie Rai

Approfondimenti su LaPreside UltimaPuntata

Ultime notizie su LaPreside UltimaPuntata

