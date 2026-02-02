Proroga mercato l’assessore Pantalone | Necessaria per tutelare il lavoro La Bolkestein riguarderà anche i titolari di concessioni mercatali

Questa mattina l’assessore al Commercio Manuel Pantalone ha spiegato i motivi della proroga dell’attuale mercato alla villa comunale di Chieti. Dice che è necessaria per proteggere i posti di lavoro e che la normativa Bolkestein coinvolgerà anche i concessionari. La decisione ha suscitato commenti tra i commercianti, alcuni soddisfatti e altri preoccupati per il futuro.

L’assessore al Commercio Manuel Pantalone interviene per spiegare i motivi che hanno portato alla proroga dell’attuale ubicazione del mercato alla villa comunale di Chieti. “La direttiva Bolkestein che riguarderà anche i titolari di concessioni mercatali, impone che si effettuino le gare per ogni mercato cittadino e così com’è formulata, rischia di non tenere adeguatamente conto delle esigenze del nostro Paese e delle specificità dei mercati cittadini, che rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale per il commercio di prossimità e per i servizi alla popolazione. Per questo – dice - come Settore Commercio, abbiamo scelto una linea di responsabilità: con ordinanza a firma del sindaco abbiamo prorogato gli attuali mercati e, con un apposito atto che adotteremo a breve, specificheremo che nelle more delle procedure ad evidenza pubblica gli attuali posteggi si intendono confermati, in modo da tutelarli da ogni tipo di eventualità.🔗 Leggi su Chietitoday.it

