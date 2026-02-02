Pronostico Udinese-Roma | record mostruoso in trasferta

Sono le 20:45 di lunedì e si gioca l’atteso match tra Udinese e Roma, penultima giornata di campionato. La partita si presenta come una sfida importante, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Sono già state pubblicate le probabili formazioni, e le statistiche indicano che questa trasferta potrebbe entrare nella storia per i giallorossi, che stanno vivendo un momento di forma molto positivo. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming, e i tifosi sono già in fermento per seguire ogni azione.

Udinese-Roma è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Solo un sontuoso Maignan una settimana fa ha impedito alla Roma di aggiudicarsi lo scontro diretto con il Milan. I capitolini, molto più propositivi rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri, alla fine si sono dovuti accontentare di un punto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Comunque assai prezioso, dal momento che i rossoneri erano riusciti addirittura a portarsi in vantaggio a metà ripresa, venendo poi riacciuffati quasi subito dal rigore di capitan Pellegrini (1-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Udinese-Roma: record mostruoso in trasferta Approfondimenti su Udinese Roma Pronostico Udinese-Pisa: meglio in trasferta che in casa L'incontro tra Udinese e Pisa, in programma sabato alle 15:00, apre la ventesima giornata di Serie A. Udinese-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi La partita Udinese-Roma, in programma lunedì 2 febbraio, si terrà senza la presenza dei tifosi giallorossi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Udinese Roma Argomenti discussi: Pronostico Udinese-Roma quote analisi 23ª giornata Serie A; Udinese-Roma pronostico e quote: la chicca sul vincente; Udinese-Roma (Serie A): orario, dove vederla in tv e pronostico; Pronostico Udinese-Roma: analisi e probabili formazioni 02/02/2026 Serie A. Udinese-Roma, il pronostico: Gasp non può perdere il treno ChampionsPronostico Udinese-Roma quote analisi statistiche precedenti 23ª giornata Serie A in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20.45 ... gazzetta.it Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017Lunedì sera alle 20.45 il Bluenergy Stadium ospiterà Udinese-Roma: i padroni di casa vogliono confermare quanto di buono mostrato nell'ultima. tuttomercatoweb.com Match Kit: le curiosità che devi sapere di Udinese-Roma Qual è il tuo pronostico #TuttoUdinese #Udinese #Roma - facebook.com facebook Come sarà la classifica dei "bassifondi" tra 3 giornate Amici viola e non, andate pure di pronostico Napoli- #Fiorentina Torino- #Lecce Cagliari- #Verona #Pisa-Sassuolo Fiorentina-Torino Lecce-Udinese Verona-Pisa Como-Fiorentina Cagliari-Lecce Parm x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.