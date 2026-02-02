Pronostico Sunderland-Burnley occhio a quel dato incredibile | meglio di City e Arsenal

Questa sera alle 21:00 si gioca Sunderland-Burnley, un match importante della ventiquattresima giornata di Premier League. La partita si può seguire in diretta TV, con le formazioni ancora da confermare e molti occhi puntati sui numeri delle statistiche. Quel dato incredibile che circola tra gli addetti ai lavori riguarda una statistica che potrebbe sorprendere anche gli esperti, e che mette in discussione le previsioni più scontate. I tifosi sono pronti a scoprire se il pronostico si rivelerà azzeccato o se ci sarà qualche sorpresa.

Sunderland-Burnley è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. A inizio stagione, la sfida tra le neopromosse Sunderland e Burnley era etichettata come un classico scontro salvezza, vista la fatica cronica delle squadre provenienti dalla Championship. I Black Cats, però, hanno invertito la rotta: grazie a investimenti mirati, dopo 23 giornate occupano l'undicesimo posto con 33 punti. La zona Europa dista ora un'incollatura: il settimo posto è a portata di mano e, con la Premier League pronta a inviare almeno 5 club in Champions League grazie al ranking, anche l'ottavo piazzamento potrebbe regalare sogni continentali.

