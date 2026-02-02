Pronostico Kocaelispor-Fenerbahce | risposta immediata
Questa sera si gioca la partita tra Kocaelispor e Fenerbahce, valida per la 20ª giornata di Super Lig. Il Fenerbahce, che sta tentando di resistere alla concorrenza del Galatasaray, punta a mantenere il passo in campionato, dopo aver fatto acquisti mirati nel mercato. La sfida si svolge lunedì e i tifosi sono curiosi di scoprire se i gialloblù riusciranno a rispondere alle aspettative.
Kocaelispor-Fenerbahce è una gara della ventesima giornata della Super Lig e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico A differenza di quanto successo lo scorso anno, quando il Galatasaray ad un certo punto della stagione ha allungato e quindi aveva messo in discesa il cammino in campionato, il Fenerbahce sta cercando, pure centrando degli acquisti mirati in questa sessione di mercato, di tenere duro e non lasciare andare via i rivali di sempre. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ieri il Gala ha vinto, oggi la risposta arriverà da Guendouzi e compagni impegnati sul campo del Kocaelispor, una squadra che viaggia serenamente a metà classifica senza chissà quali ambizioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Lunedì alle 18, il Fenerbahçe di Tedesco scende in campo contro il Kocaelispor nel posticipo del ventesimo turno di Super Lig.
