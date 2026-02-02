Domani sera si gioca la partita tra Casa Pia e Porto, valida per la ventesima giornata della Liga portoghese. Il Porto, dopo aver visto lo Sporting vincere ieri, si trova ancora in testa con quattro punti di vantaggio, mentre il vantaggio sulla squadra di casa scende a sette punti. La sfida si presenta importante per entrambe, con il Porto che cerca di allungare e il Casa Pia che spera di ridurre lo svantaggio.

Casa Pia-Porto è una gara della ventesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico La sua partita ieri lo Sporting l’ha vinta, e adesso ha accorciato a quattro lunghezze sul Porto, che rimane saldamente primo in classifica. La squadra di Farioli che in trasferta ha perso una sola volta in stagione con il Nottingham in Europa League, non è intenzionata a mollare la presa. Anche perché il Casa Pia non può fare nessuna paura. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Terzultimi in classifica i padroni di casa, lontani due punti dalla salvezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Casa Pia-Porto: il vantaggio torna di sette punti

Approfondimenti su Casa Pia Porto

Il match tra Porto e Estrela, valido per la quattordicesima giornata della Liga portoghese, si svolge lunedì.

Il Barcellona continua la sua marcia in vetta alla Liga, grazie alla doppietta di Raphinha che ha portato i catalani a una vittoria per 2-0 contro l'Osasuna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Casa Pia Porto

Argomenti discussi: Pronostico Casa Pia-Porto: analisi e probabili formazioni 02/02/2026 Primeira Liga; Pronostici Liga Portugal, una combo per Casa Pia-Porto; Casa Pia-Porto (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni protagonisti ...; Pronostico Casa Pia Lisbon - FC Porto - Quote & Statistiche - 2 febbraio 2026, Liga Portugal, Portogallo.

Campionato portoghese, il pronostico di Casa Pia-PortoIl campionato lusitano propone stasera due posticipi. Il secondo mette di fronte la modesta formazione del Casa Pia, attualmente terz’ultima in classifica, contro la capolista Porto. Una capolista che ... corrieredellosport.it

Pronostici Liga Portugal, una combo per Casa Pia-PortoIl campionato lusitano propone stasera due posticipi. Il secondo mette di fronte la modesta formazione del Casa Pia, attualmente terz’ultima in classifica, contro la capolista Porto. Combo 2+Over 2,5: ... tuttosport.com

Cremonese Inter – Pronostico & Analisi Domenica 1 Febbraio – Stadio Giovanni Zini La capolista Inter fa visita alla Cremonese in una sfida sulla carta sbilanciata, con i nerazzurri proiettati verso il vertice della Serie A e i padroni di casa in difficoltà. P - facebook.com facebook

Mi avventuro in un pronostico Se #Sinner sta bene fisicamente, #Djokovic può iniziare a prenotare l'areo per casa #AustralianOpen x.com