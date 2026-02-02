Questa sera si gioca il match tra Albacete e Barcellona, valido per i quarti di finale di Coppa del Re. Il Barcellona sperava di proseguire il cammino, ma questa volta il sogno potrebbe finire. La partita si annuncia impegnativa e il pronostico sembra favorire i catalani, anche se l’Albacete punta a sorprendere. I tifosi sono in attesa di vedere se il Barcellona riuscirà a superare l’ostacolo o se sarà costretto a lasciare fuori dalla competizione.

Albacete-Barcellona è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico I sogni sono fatti per essere alimentati. E uno l’Albacete è riuscito anche a viverlo, eliminando a metà gennaio il Real Madrid. La prima di Arbeloa in panchina era quella. Una vittoria arrivata in pieno recupero che ha fatto la storia. E stavolta arriva il Barcellona, la prima della classe. Che non ha nessuna intenzione di fare una figura barbina come i madrileni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il sogno, insomma, stavolta si infrange. E non ci sono possibilità che questo match possa finire in maniera diversa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Albacete-Barcellona: stavolta il sogno finisce

