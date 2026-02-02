Pronostici Sunderland-Burnley | marcatore assist e tiri

Questa sera il Sunderland riceve il Burnley in un match che si preannuncia acceso. I padroni di casa cercano di reagire dopo la sconfitta contro il West Ham, anche senza Granit Xhaka in campo. Il tecnico del Sunderland punta sui giocatori più in forma per trovare il gol e portare a casa i tre punti. Il Burnley, invece, vuole sfruttare ogni occasione per sorprendere gli avversari e allontanarsi dalla zona retrocessione. Tutti gli occhi sono puntati sui possibili marcatori e sui tiri in porta, in un confronto che promette emozioni.

Sunderland-Burnley, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte Ancora orfano di Granit Xhaka, il Sunderland ospita il malcapitato Burnley per provare a lasciarsi alle spalle l’ultima sconfitta contro il West Ham. Pur fornendo un’ottima prestazione complessiva, contro gli Hammers i Black Cats hanno pagato a caro prezzo alcune sbavature difensive, consegnandosi di fatto alla fisicità dei londinesi. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Imbattuti da tre partite, gli ospiti potrebbero approfittare del forfait di Xhaka prendendo in mano le redini del centrocampo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Sunderland-Burnley: marcatore, assist e tiri Approfondimenti su Sunderland Burnley Pronostici Sunderland-Manchester City: marcatore e tiri in porta Analisi del match Sunderland-Manchester City, con focus su pronostici riguardanti il marcatore e i tiri in porta. Pronostici Italia-Norvegia: marcatore e tiri in porta Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sunderland Burnley Argomenti discussi: Pronostico Sunderland-Burnley: analisi e probabili formazioni 02/02/2026 Premier League; Pronostico Sunderland - Burnley con quote del match di premier league del 02-02-26; Pronostico Sunderland - Burnley - Premier League; Sunderland vs Burnley Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 02-02-2026. I pronostici di lunedì 2 febbraio: Serie A, Liga e Premier LeagueI pronostici di lunedì 2 febbraio, ci sono Udinese-Rp,a di Serie A, Maiorca-Siviglia di Liga e Sunderland-Burnley di Premier League ... ilveggente.it Pronostico Sunderland-Burnley, occhio a quel dato incredibile: meglio di City e ArsenalSunderland-Burnley è una partita di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Sunderland-Burnley (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/zX4DQ6y #scommesse #pronostici x.com Il confronto tra West Ham e Sunderland, in programma sabato alle 13:30, si inserisce nella ventitreesima giornata di Premier League. #WestHamSunderland - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.