Promozione

Questa mattina, il Levanto ha vinto in trasferta contro la Santerenzina nel derby salvezza del quarto turno del girone di ritorno del campionato di Promozione. La squadra ospite ha conquistato tre punti importanti, allontanandosi dalla zona pericolosa della classifica. La partita è stata combattuta, ma alla fine il Levanto ha avuto la meglio grazie a una prestazione solida e determinata.

Nell'avvincente 4° turno del girone di ritorno del campionato di spicca il successo del Levanto che in trasferta ha la meglio sui cugini della Santerenzina nel derby salvezza. Al 41' Massidda porta in vantaggio la squadra di Borghetti. Al 48' Gabriele pareggia, ma al 62' Varsi firma il definitivo 1-2 e regala ai propri compagni tre punti d'oro. Finisce in parità l'altro derby della giornata con la Tarros Sarzanese e il Don Bosco Spezia Calcio che si spartiscono la posta in palio. Al 7' Tonazzini di testa su traversone di Aldrovandi anticipa tutti e apre le marcature tra le proteste degli ospiti per un'azione viziata da un presunto fallo su Fiocchi.

