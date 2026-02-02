Progetto Piedibus un premio ai partecipanti della scuola Curina

Questa mattina l’Istituto Comprensivo Francesco Severi ha premiato i bambini della scuola primaria A. per il progetto Piedibus. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con genitori, insegnanti e alunni presenti. I piccoli hanno ricevuto riconoscimenti per il loro impegno nel promuovere la mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente. La scuola ha sottolineato come questa iniziativa abbia coinvolto molti bambini e abbia contribuito a farli muovere in modo più responsabile.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – L 'Istituto Comprensivo Francesco Severi organizza la premiazione dei bambini che frequentano la Scuola Primaria A. Curina che hanno partecipato al progetto "Piedibus", un'iniziativa nata cinque anni fa con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile tra gli alunni. Il Piedibus è un progetto portato avanti da un gruppo di genitori volontari che, tutte le mattine, accompagnano a scuola i bambini, camminando insieme e creando un momento di socializzazione e di divertimento. L'iniziativa ha riscosso un grande successo tra gli alunni e le famiglie, che hanno apprezzato l'opportunità di trascorrere del tempo insieme e di contribuire a ridurre l'impatto ambientale del traffico scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto "Piedibus", un premio ai partecipanti della scuola Curina Approfondimenti su Piedibus Scuola A scuola “in Piedibus”: più chilometri, meno CO? e nuovi premi per i piccoli camminatori Una camminata insieme fino a scuola. Piedibus alle S. Giuseppe e Sacro Cuore Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piedibus Scuola Mogoro, al via il progetto Piedibus: «Un passo verso la mobilità sostenibile»È partito ufficialmente oggi il progetto Piedibus per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale di Mogoro. Un’iniziativa che unisce sicurezza, salute e sostenibilità, ... unionesarda.it Dal parte il progetto Piedibus: un’iniziativa che consente ai bambini di andare a scuola a piedi, in gruppo e in sicurezza! : basta compilare il modulo e consegnarlo a s - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.