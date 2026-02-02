Progetto logistico a Lonate Pozzolo | scontro tra sviluppo economico e tutela ambientale nel Varesotto

A Lonate Pozzolo, si apre un dibattito acceso tra chi spinge per lo sviluppo di nuovi hub logistici e chi invece teme i danni all’ambiente. La proposta di ampliare le attività industriali vicino all’aeroporto di Malpensa scatena reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni. Mentre le autorità lavorano a chiarire le intenzioni, il territorio si divide tra speranza di crescita e timori di inquinamento.

A Lonate Pozzolo, paese alle porte dell’aeroporto di Malpensa, si accende il dibattito sul futuro del territorio dopo le voci di un possibile sviluppo industriale dedicato alla logistica. L’ipotesi, avanzata in maniera non ufficiale ma con toni definitivi da fonti istituzionali, prevede l’insediamento di nuovi impianti in un’area già oggetto di attenzione per il suo valore ambientale, in particolare il tratto del Campagnone tra Tornavento e la Dogana Austroungarica. Il progetto, se concretizzato, porterebbe a una significativa trasformazione del paesaggio rurale, con l’edificazione di capannoni e infrastrutture logistiche su terreni finora incontaminati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Progetto logistico a Lonate Pozzolo: scontro tra sviluppo economico e tutela ambientale nel Varesotto Approfondimenti su Lonate Pozzolo Scontro tra auto e furgone nel Varesotto, morta una donna: indagini in corso Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato sulla superstrada 336 vicino a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Scontro tra un’auto e una moto nel Varesotto, grave un 18enne: indagini in corso Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lonate Pozzolo Possibile contro la logistica a Lonate Pozzolo: Gli investimenti a discapito dell’ambienteNel paese vicino a Malpensa si parla di nuovi insediamenti. Mentre non è ancora escluso l'intervento nell'area del Campagnone a Tornavento: La realizzazione del progetto sarebbe un vero e proprio cri ... varesenews.it Un'ala della biblioteca dedicata a Norma Cossetto, "la destra torna a Lonate Pozzolo" #lonatepozzolo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.