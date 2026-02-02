Un grande marchio di abbigliamento con sede a Nola, vicino Napoli, viene ora sotto inchiesta. La procura di Prato ha deciso di mettere sotto sequestro l’azienda, accusandola di aver sfruttato i lavoratori per aumentare i profitti del 300 per cento. La notizia ha fatto subito parlare, perché si tratta di uno dei marchi più noti in Italia, presente in molte città. Ora si aspetta di capire come si svilupperà l’indagine e quali saranno le eventuali conseguenze.

Prato, 2 febbraio 2026 – Un noto marchio nazionale dell’abbigliamento, con sede legale a Nola (Napoli) e punti vendita in tutta Italia, è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria su richiesta della procura della Repubblica di Prato. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale ed è legato a un sistema produttivo ritenuto connesso allo sfruttamento del lavoro nel distretto tessile pratese. “Stanotte Firenze non mi ha amata”. Il racconto choc della ragazza aggredita: “Non è normale rischiare la vita a vent’anni” Le indagini. Secondo quanto emerso dalle indagini, dal 2022 a oggi la società avrebbe esternalizzato una parte significativa della propria produzione affidandosi a due imprese terziste di Prato, riconducibili nel tempo agli stessi imprenditori cinesi, indagati per intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Profitti del 300 per cento sfruttando i lavoratori: guai per un noto marchio di abbigliamento

Approfondimenti su Nola Napoli

Nel 2025, l'intelligenza artificiale ha iniziato a plasmare creatività e innovazione in modi sorprendenti, dall'arte alla moda.

Ultime notizie su Nola Napoli

