procura di palermo approfondisce indagine su salute pubblica cuffaro al centro di nuovi accertamenti

La Procura di Palermo ha riaperto i controlli sulla sanità in Sicilia, concentrandosi ancora su Totò Cuffaro. L’ex assessore regionale alla Salute, che si trova già agli arresti domiciliari, ora è al centro di nuovi accertamenti sulla sua condotta. Gli investigatori stanno approfondendo alcune questioni legate alla gestione del settore sanitario, senza esclusione di colpi.

La Procura di Palermo intensifica l’indagine sulla corruzione nel settore sanitario della Sicilia, puntando nuovamente il mirino su Totò Cuffaro, ex assessore regionale alla Salute, che già si trova agli arresti domiciliari. L’inchiesta, che ha coinvolto diversi comuni della provincia di Enna e altre aree della Sicilia orientale, è focalizzata su un appalto dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Siracusa relativo a servizi e forniture, avvenuto negli anni scorsi. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto sette dei otto ricorsi presentati dalla Procura, confermando solo due delle misure cautelari richieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un'intercettazione depositata nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità siciliana svela una conversazione tra Totò Cuffaro, l’assessora Amata e il manager Caltagirone, coinvolti in un'indagine sul presunto sistema di appalti, nomine e concorsi pubblici.

