Problemi elettrici a Nurachi | interruzioni sempre più ricorrenti e danni ai dispositivi domestici

A Nurachi, in Sardegna, le interruzioni di corrente si fanno sempre più frequenti. La crisi energetica ha iniziato a creare problemi concreti: molte famiglie segnalano danni ai dispositivi domestici e difficoltà nella vita di tutti i giorni. La situazione si aggrava di mese in mese, con blackout che durano anche diverse ore, lasciando gli abitanti senza luce e creando disagi evidenti.

A Nurachi, nel cuore della Sardegna, si è acuita negli ultimi mesi una crisi energetica che sta mettendo a dura prova la vita quotidiana dei residenti. Interruzioni di corrente sempre più frequenti, spesso prolungate e imprevedibili, hanno portato a danni concreti e a gravi disagi per le famiglie. Il problema, segnalato da diversi abitanti, riguarda non solo l'irregolarità del servizio ma anche il suo impatto diretto sui beni personali: congelatori che si scaldano, frigoriferi che perdono il freddo, elettroutensili che si guastano, e sistemi di rete che si interrompono durante le ore di lavoro da remoto.

