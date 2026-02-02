L’Ospedale Vall d’Hebron in Catalogna ha portato a termine il primo trapianto facciale parziale al mondo da una donatrice che aveva scelto l’eutanasia. L’intervento, durato diverse ore, è stato un successo e apre nuove possibilità per i casi di grave deformità facciali. La procedura ha suscitato molte reazioni, ma rappresenta un passo avanti importante nel campo della medicina e della donazione d’organi.

L’Ospedale Universitario Vall d’Hebron della Catalogna ha effettuato con successo il primo trapianto parziale di faccia al mondo da una donatrice che aveva ricevuto l’eutanasia. La paziente operata è stata ricoverata per un mese in ospedale, hanno spiegato i sanitari presentando i dettagli dell’intervento che ha coinvolto un centinaio di operatori. La donatrice aveva deciso di mettere a disposizione della medicina non solo organi e tessuti, ma ha anche il viso. La ricevente aveva bisogno di un trapianto di faccia di tipo I, ovvero della parte centrale del volto, dopo una necrosi dei tessuti causata da un’infezione batterica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Primo trapianto di faccia dopo eutanasia, la storia dalla Spagna

