primi arresti dopo la folle guerra di torino

Questa mattina a Torino sono stati eseguiti i primi arresti dopo la protesta violenta di ieri. Durante il corteo per Askatasuna, circa 1.500 antagonisti si sono nascosti tra i partecipanti. La polizia ha arrestato tre persone, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri coinvolti. La situazione resta tesa nel centro della città, con forze dell’ordine in allerta.

Una falange di 1.500 antagonisti si nascondeva nel corteo per Askatasuna: tre sono finiti in manette. Tra di loro c’è uno degli autori del violentissimo pestaggio al poliziotto (dimesso ieri con 20 giorni di prognosi). Altri 24 schedati. Tra le forze dell’ordine 108 feriti. Tra i 20.000 manifestanti del corteo nazionale per Askatasuna, convocato dopo lo sgombero della sede di corso Regina Margherita 47, si nascondeva una falange antagonista organizzata composta da 1.500 uomini. Compatti, sono usciti allo scoperto dopo essersi cambiati d’abito (da attivisti pro Pal hanno assunto le sembianze dei vecchi black bloc), sul volto hanno fissato le loro maschere, hanno indossato passamontagna e caschi e, staccandosi dal corteo, si sono diretti verso corso Regina Margherita, dove c’era lo sbarramento della celere. 🔗 Leggi su Laverita.info

Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino.

Nella lotta contro la pedopornografia online, sono stati arrestati tre uomini, aggiungendosi ai casi già noti di un medico a Chivasso e un sacerdote a Brescia.

L'arresto di Don Alì, il capo dei maranza di Torino

