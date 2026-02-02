Prima pagina Corriere dello Sport | Milan e Mateta decisione sul filo Nkunku fa muro

Il Milan sta valutando se confermare o meno Mateta in attacco, ma la decisione non è ancora presa. Intanto, Nkunku fa muro e sembra intenzionato a restare al suo posto, complicando i piani dei rossoneri. La situazione rimane aperta e si aspetta una risposta definitiva nelle prossime ore.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la follia dei tifosi dell'Inter che lanciano un petardo addosso a Emil Audero, portiere della Cremonese illeso per miracolo, allo stadio 'Zini' nel corso della partita poi vinta 2-0 dai nerazzurri con i gol di Lautaro Martínez e Piotr Zielinski. L'Inter, ora, rischia una salata multa e la curva chiusa.

