Prima o poi pagheremo il conto | la sfida di Reggio per sopravvivere tra cicloni frane e rischio sismico

Dopo il ciclone Harry, Reggio Emilia si confronta di nuovo con la paura. La città, come molte altre zone del Sud Italia, si trova a dover fare i conti con il rischio di frane, alluvioni e terremoti. La gente si chiede quanto ancora possa resistere, consapevole che prima o poi il conto va pagato. La cronaca di questi giorni racconta di danni, evacuazioni e tante preoccupazioni tra cittadini e istituzioni.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, insieme al geologo Alfonso Aliperta, analizziamo rischi, fragilità del territorio e le misure necessarie per la prevenzione Dopo il duro colpo inferto al Sud Italia dal ciclone Harry, si pone nuovamente l’accento sulla fragilità di gran parte del nostro Paese. In queste ore la Calabria fa i conti con i danni del maltempo, che ha lasciato segni evidenti in diversi centri; in questo contesto si inserisce anche l’ultimo episodio di caduta massi tra Bagnara e Favazzina, che ha comportato la chiusura della Statale 18 e ha riacceso l’attenzione sulla fragilità del territorio reggino.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Emilia Salvini in volo sul Messinese, i siciliani a terra tra frane, cicloni e miliardi “fantasma”: scontro aperto sui fondi Fsc Matteo Salvini vola sul Messinese domani mattina. Dal caso Foppolo alle Olimpiadi, la sfida di Graffer: costruire in 2 mesi una cabinovia su un terreno a rischio frane Dal caso Foppolo alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo, la sfida di Graffer è quella di realizzare in soli due mesi una cabinovia su un terreno a rischio frane. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Reggio Emilia Argomenti discussi: Prima o poi pagheremo il conto: la sfida di Reggio per sopravvivere tra cicloni, frane e rischio sismico; Sanità: Lopalco, ‘più ardua lotta malattie neglette dopo addio Trump a Oms’; Sudtirol-Catanzaro 2-1, Aquilani: Partita importante, ma paghiamo le ingenuità. Nel 2018 Meloni difendeva il diritto internazionale. Oggi chiude un occhio per Trump. Non è politica estera, non è realpolitik: è doppio standard, ed è un pessimo precedente. Perché questo doppio standard, prima o poi, lo pagheremo noi europei. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.