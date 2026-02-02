Prima nelle mani dei trafficanti poi pestato dalla polizia | ecco il sogno italiano di Shirin

Shirin, arrivato in Italia dopo aver vissuto un’infanzia segnata dalla guerra in Afghanistan, ha vissuto momenti duri fin dai primi passi nel nostro paese. Prima nelle mani dei trafficanti, poi pestato dalla polizia, il suo sogno di una vita migliore si scontra con la realtà difficile. Ora si trova tra magazzini abbandonati e speranze ancora vive, cercando di ricostruire se stesso tra mille ostacoli.

Una storia come tante, si potrebbe ormai pensare. Ma questa che vi raccontiamo è, invece, una storia come non se ne dovrebbero più scrivere. È la storia di un uomo che ha voluto venire in Italia dopo aver conosciuto i nostri militari Un’infanzia sotto le bombe, la fuga dall'Afghanistan, storie di caporalato e violenza, poi l’arrivo in Italia, dove ad attenderlo c’erano solo i magazzini abbandonati del Porto vecchio. Spinto da un “sogno italiano” fatto di vecchie canzoni e il ricordo dei militari del Belpaese che lo hanno curato da bambino, il 29enne afghano Shirin è arrivato a Trieste “due mesi fa, dopo aver camminato per cinque mesi”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Shirin Italia

Ultime notizie su Shirin Italia

