Prima lo accoltellano al gluteo poi lo prendono a ombrellate | nei guai un 18enne e un 16enne

Due ragazzi di 16 e 18 anni sono finiti nei guai dopo aver aggredito un coetaneo. Prima lo accoltellano al gluteo, poi lo colpiscono con un ombrellata. L’episodio si è svolto in strada e ha portato i carabinieri a denunciarli. Nessuno sarebbe rimasto gravemente ferito, ma l’intera vicenda ha scosso la zona.

In un episodio avvenuto in pieno centro, due minorenni stranieri, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per rapina in concorso.

Un ragazzo di 16 anni è stato costretto a seguire un uomo fino alla stazione ferroviaria, dove è stato minacciato e rapinato di 200 euro.

