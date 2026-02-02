La fuga dall’Inghilterra ha portato alcuni artisti a Santarcangelo, dove hanno allestito un campo insolito. Qui, tra rottami e pezzi di elettrodomestici, costruiscono sculture sorprendenti. Auto, furgoni e persino aerei vengono utilizzati per creare installazioni uniche nel loro genere. La scena attira curiosi e appassionati di arte urbana, che si fermano a osservare le macchine sputafuoco e le opere assemblate con abilità.

Macchine sputafuoco costruite con rottami. Sculture incredibili assemblate con pezzi di elettrodomestici, auto, furgoni e persino aerei. Perché quella dei Mutoid, la comunità d artisti cyberpunk fondata da Joe Rush e Robin Cooke in Inghilterra negli anni ’80, non è solo arte: è una filosofia di vita. È il rifiuto del consumismo. È la convinzione che nulla va buttato, che tutto può tornare utile. Persino i rifiuti. Una filosofia che continua a ispirare e caratterizzare il movimento dei Mutoid. Costretti alla fine degli anni ’80 a lasciare l’Inghilterra a causa dei continui blitz della polizia contro i loro rave party, tanti artisti della ’tribù’ del ferro e del fuoco hanno iniziato a girare l’Europa con i loro spettacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima la fuga dall’Inghilterra, poi il campo a Santarcangelo

