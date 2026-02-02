Oggi il prezzo del gas naturale al PSV si ferma a circa 0,395 euro per metro cubo. È il valore più recente, aggiornato al 30 gennaio 2026, e mostra come il mercato all’ingrosso si muova lentamente, senza grandi variazioni. La cifra rappresenta un punto di riferimento per chi acquista o vende gas in Italia.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 30 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,395 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo la quotazione di 41,7 euroMWh (media del giorno) utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,69 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato minimi intorno a 0,278 €Smc nei primi giorni di gennaio, il prezzo ha registrato una progressiva crescita, superando la soglia di 0,395 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Ultime notizie su Prezzo Gas PSV

Prezzi energia 2026 in aumento: PUN e PSV per famiglie e nuovi costi per le impreseNel 2026 il prezzo dell’energia è in aumento: PUN luce e PSV gas aggiornati e impatto sui costi per le imprese. pmi.it

GAS & ELETTRICITÀ/ Ecco perché le bollette sono destinate ad aumentare (ancora) in ItaliaIl prezzo del gas è tornato a crescere e anche quello dell'elettricità potrebbe salire ancora: le criticità del sistema energetico non sono state risolte ... ilsussidiario.net

