prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas naturale in Italia si conferma ancora alto. Oggi, il costo di un metro cubo di gas si aggira intorno a valori che pesano sulle bollette delle famiglie. Molti consumatori si chiedono quanto dovranno spendere nelle prossime settimane, mentre i fornitori continuano a monitorare le quotazioni sul mercato internazionale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente è fondamentale per comprendere quanto si spenderà realmente e per valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas incide in modo significativo sulla spesa finale, ma non è l’unico elemento da considerare: trasporto, oneri e imposte completano il quadro dei costi che ogni utente deve sostenere. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 2 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a Ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

