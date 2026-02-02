Prestiti personali in Calabria cresce la domanda e cambia il profilo dei richiedenti

Nel 2025 la domanda di prestiti personali in Calabria cresce di nuovo. Sempre più persone chiedono soldi in banca o online, cambiando anche il modo di fare richiesta. I richiedenti sono più giovani e più attenti alle offerte. La voglia di investire, ristrutturare o far fronte alle spese quotidiane guida questa nuova ondata. Le banche registrano un aumento delle pratiche, mentre i clienti cercano soluzioni più rapide e flessibili.

Nel 2025 aumentano gli importi medi richiesti e si allungano leggermente le durate, mentre calano i tassi. Sono i dati forniti dall’osservatorio Segugio.it Nel 2025 il mercato dei prestiti personali in Calabria mostra segnali di rinnovata vitalità, accompagnati da un’evoluzione nelle esigenze e nei comportamenti dei richiedenti. A fotografare il fenomeno è l’osservatorio finanziamenti di Segugio.it, che evidenzia un incremento significativo degli importi medi domandati, a fronte di condizioni economiche lievemente più favorevoli, come riporta l'Ansa. L’importo medio richiesto per un prestito personale ha infatti registrato un aumento di circa 1.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

I prestiti online stanno vivendo una fase di crescita nelle Marche, con un aumento delle richieste di finanziamenti.

