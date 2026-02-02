Preraffaeliti e Arts and Crafts | uno sguardo sull’Inghilterra vittoriana alla Galleria Ricci Oddi

Giovedì 5 febbraio alle 17,30, alla Galleria Ricci Oddi, si tiene un evento dedicato all’arte vittoriana inglese. Un esperto spiegherà come i movimenti Preraffaeliti e Arts and Crafts abbiano influenzato l’arte dell’Ottocento in Inghilterra, con un approfondimento dedicato a questa epoca. La conferenza, inserita nel ciclo “Attraverso l’Ottocento”, si svolge nella sala conferenze della galleria e invita il pubblico a scoprire un lato meno noto della storia artist

Giovedì 5 febbraio alle ore 17,30 alla Sala Conferenze della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi "Uno sguardo all'Inghilterra: Preraffaeliti e movimento Arts and Crafts": il quinto appuntamento del percorso Attraverso l'Ottocento esce dai confini nazionali per affacciarsi all'Inghilterra vittoriana.Al centro del percorso condotto da Lucia Pini saranno la Confraternita Preraffaelita con i suoi protagonisti - da Dante Gabriel Rossetti a Edward Burne-Jones - e le creazioni di William Morris, fautore di una rifondazione delle arti applicate che nelle botteghe medioevali ebbe il proprio modello.

