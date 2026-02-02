Prende a pugni una donna e ferisce tre uomini | violenza bestiale in Italia

Un episodio di violenza inaudita è scoppiato in pieno giorno in una zona molto frequentata della città. Un uomo ha prima preso a pugni una donna, poi ha ferito tre uomini che si trovavano lì vicino. La scena è stata improvvisa e violenta, lasciando tutti senza parole. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e le forze dell’ordine, che ora cercano di chiarire cosa abbia scatenato questa furia improvvisa.

La violenza è esplosa all'improvviso, in pochi secondi, in uno dei luoghi più frequentati e delicati della città. Urla, persone che si fermano, qualcuno che chiama aiuto. In mezzo al caos, una donna colpita ripetutamente al volto, mentre l'aggressore continua a infierire senza apparente controllo. Scene che trasformano uno spazio pubblico in un teatro di paura e che costringono i presenti ad assistere impotenti, in attesa dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Quando le sirene si avvicinano, la tensione non si placa. Anzi, si sposta. La violenza cambia bersaglio e si riversa contro chi interviene per fermarla.

