La finestra di mercato in Premier League si chiude con un colpo di scena: Strand Larsen passa al Crystal Palace, mentre Mateta lascia il club. Nella stessa giornata, Chelsea e Forest annunciano nuovi acquisti, confermando che questa sessione di trattative ha portato tanti cambiamenti. I club hanno messo a segno diverse operazioni, alcuni si sono rafforzati, altri hanno venduto per fare cassa. È stata una giornata intensa, con decisioni rapide e colpi a sorpresa che cambiano gli equilibri del campionato.

Premier League, chiusura di calciomercato col botto! Strand Larsen al Crystal Palace (e Mateta.), doppio annuncio di Chelsea e Forest Benzema Al-Hilal, terremoto in Saudi Pro League! Il francese ‘tradisce’ l’Al-Ittihad e va da Inzaghi. È fatta, ecco i dettagli Calciomercato Serie B: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative Calciomercato Serie A: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative Lahdo Como, acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula, le cifre, i dettagli e chi è il nuovo colpo per Fabregas Calciomercato Serie A: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative Lahdo Como, acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula, le cifre, i dettagli e chi è il nuovo colpo per Fabregas Calciomercato Verona: clamoroso Kouamé, contratto non valido! Trasferimento saltato, ecco cos’è successo Massolin Inter, ora è anche ufficiale: il centrocampista in nerazzurro ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Premier League, chiusura di calciomercato col botto! Strand Larsen al Crystal Palace (e Mateta…), doppio annuncio di Chelsea e Forest

Approfondimenti su Calciomercato England

Il Milan torna a cercare un attaccante dal Crystal Palace, questa volta con Mateta.

Il Crystal Palace fa sul serio e sta per chiudere l’affare Strand Larsen.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Calciomercato England

Argomenti discussi: Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali - Karate One Premier League – Istanbul 2026; Premier League: Il Liverpool riaccende le ambizioni di vertice battendo 4-1 il Newcastle; Arsenal vittima del tabù Premier League: per tornare a vincere serve cambiare mentalità; 2025 giornata-23 everton-leeds preview.

Il futuro di Ramsdale è ancora in Premier League. Affare in chiusura con il NewcastleIl Newcastle spinge sull’acceleratore per portare Aaron Ramsdale a St. James’ Park. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Magpies hanno già fissato un nuovo incontro con il Southampton per ... tuttomercatoweb.com

I pronostici di domenica 25 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1I pronostici di domenica 25 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 ... ilveggente.it

12 Maggio 2019. Nello spogliatoio del Manchester City, la festa prende una piega diversa. Dopo il 4-1 sul Brighton che consegna la Premier League ai Citizens, tra asciugamani a terra e sorrisi stanchi, entra un tifoso speciale: Noel Gallagher. Non serve dirgli - facebook.com facebook

Sirene dalla Premier League per Edon #Zhegrova, che secondo Nicolò Schira è finito nel mirino di due club inglesi La #Juventus però alza il muro ed è decisa a trattenere l'esterno Nessuna cessione in vista: la società vuole blindarlo e respingere qua x.com