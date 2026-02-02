Precipita dall' ottavo piano e muore non sarebbe suicidio | fermati due uomini

Questa mattina a Pioltello i carabinieri hanno fermato due uomini di 45 e 32 anni, entrambi colombiani, sospettati di aver ucciso un 31enne caduto dall’ottavo piano. La vittima non si sarebbe suicidata, come inizialmente si pensava, ma potrebbe essere stato un omicidio provocato dai due uomini. Ora sono in cella in attesa di ulteriori sviluppi.

I carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di fermo indiziato di delitto nei confronti di due uomini, anch'essi colombiani, di 45 e 32 anni Sarebbero due uomini i responsabili della morte del 31enne colombiano a Pioltello. Questa mattina i carabinieri della locale Compagni hanno dato esecuzione a un decreto di fermo indiziato di delitto nei confronti di due uomini, anch'essi colombiani, di 45 e 32 anni, entrambi domiciliati a Pioltello e risultati irregolari in Italia. I due sarebbero accusati di omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, Juan Carlos Ortiz Duarte, sarebbe caduta dall'ottavo piano del palazzo in via Cimarosa, nel quartiere Satellite, a causa di una violenta colluttazione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Pioltello omicidio

Due uomini sono stati arrestati a Pioltello, vicino Milano, nel pomeriggio di oggi.

Due uomini colombiani di 45 e 32 anni sono stati arrestati dopo aver ucciso un loro connazionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pioltello omicidio

Argomenti discussi: Uomo precipita dall'ottavo piano e muore: non sembra un suicidio ma un omicidio; Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio; Milano, precipita da ottavo piano a Pioltello: due fermi per omicidio; Precipita dall’ottavo piano e muore, in casa segni di una colluttazione.

Milano, precipita da ottavo piano a Pioltello: due fermi per omicidioDopo averlo gettato nel vuoto, i due uomini sarebbero scesi in cortile per controllare che il 31enne fosse morto per poi colpire il cadavere con un pugno al volto Due persone sono state fermate per l' ... adnkronos.com

Tragedia a Pioltello: uomo precipita dall’ottavo piano, due fermi per omicidioNuovo giallo a Pioltello: un presunto omicidio scuote il quartiere Satellite e mobilita le forze dell’ordine locali. La svolta nelle ultime ore dopo la morte del 31enne. notizie.it

Due uomini sono stati fermati per l’omicidio del 31enne che è stato trovato morto in un cortile di un palazzo a Pioltello L’uomo è precipitato dall’ottavo piano - facebook.com facebook

Cammina all'indietro sul tetto del palazzetto e precipita: 26enne salvato dall'erba x.com