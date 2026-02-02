Posticipo Serie A Udinese-Roma 1-0

Questa sera l’Udinese ha battuto la Roma 1-0 a Udine. I giallorossi sono scesi al quinto posto in classifica. Nel finale, Svilar si è dimostrato attento su Atta e Ekkelenkamp, che ha cercato il tap-in senza successo. La partita si è conclusa con i padroni di casa che hanno festeggiato i tre punti.

22.44 Roma stoppata a Udine, i giallorossi scendono al 5° posto. Svilar reattivo sulla botta di Atta e poi sul tirocross di Ekkelenkamp (Solet non trova il tap-in sulla respinta corta).Sul fronte giallorosso Malen è molto attivo, ma predica nel deserto. A inizio ripresa Okoye respinge il tiro insidioso di Wesley. Poi (49'),punizione di Ekkelenkamp 'sporcata' da Malen e Udinese avanti.Roma avanti senza troppe idee. Malen quasi a botta sicura, Kristensen lo rimpalla. Svilar risponde a un'altra punizione di Ekkelnkamp.

