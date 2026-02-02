Poste mette lo Spid a pagamento | ecco chi lo offre gratis

Da gennaio 2026, Poste Italiane metterà a pagamento lo Spid. Dopo dieci anni di accesso gratuito, il servizio cambierà volto. Chi vorrà usare lo Spid dovrà pagare un canone annuale, mentre fino a ora era totalmente gratuito. Poste, con oltre 24 milioni di identità rilasciate, ha deciso di introdurre questa novità, suscitando reazioni tra gli utenti.

Ci sono ancora dei provider che offrono il servizio di identità digitale senza richiedere denaro. Il ruolo della Carta d'identità elettronica (Cie) Dopo dieci anni di accesso universale e gratuito, cambia l'uso dello Spid in Italia. Dall'1 gennaio 2026, Poste Italiane, il principale fornitore con oltre 24 milioni di identità rilasciate, ha introdotto un canone annuale. Tuttavia, la normativa AgID garantisce ancora diverse opzioni a costo zero per i cittadini più attenti o per le categorie fragili. Le alternative esistono. Poste Italiane ha aggiornato le proprie condizioni contrattuali introducendo un contributo di 6 euro all'anno.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dal 1° gennaio 2026, il servizio Spid di Poste Italiane è diventato a pagamento.

