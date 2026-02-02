Poste lavori in corso | chiude l' ufficio di Pordenone centro

Da lunedì 9 febbraio, l’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina chiude il turno pomeridiano per cinque giorni. Poste Italiane ha annunciato che l’ufficio non riceverà clienti tra le 13.35 e le 19.05, per permettere lavori di manutenzione programmati. La chiusura riguarda dal 9 al 13 febbraio, e i clienti dovranno usare altri uffici o metodi alternativi per le loro operazioni.

Poste Italiane comunica che da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio il turno pomeridiano (13.35-19.05) dell'ufficio postale di Pordenone Santa Caterina (Poste centrali) non sarà operativo per consentire lo svolgimento di interventi tecnici programmati. Nell'orario pomeridiano la clientela potrà dunque rivolgersi all'ufficio postale di Pordenone 4, sito in via Montereale, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Al termine dell'intervento l'ufficio postale di Pordenone Santa Caterina riaprirà regolarmente al pubblico con il suo consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.

