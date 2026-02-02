Poste Italiane avvia progetti energetici sostenibili con impianti solari in Sardegna

Poste Italiane ha installato nuovi impianti solari nelle sedi di Bonorva e Pozzomaggiore, in provincia di Sassari. L’azienda punta a rendere più sostenibili i propri edifici e a ridurre le emissioni. I lavori sono stati completati e ora le due sedi sfruttano l’energia del sole, in linea con il piano strategico per la transizione energetica.

Poste Italiane ha completato l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici presso le sedi postali di Bonorva e Pozzomaggiore, in provincia di Sassari, come parte del piano strategico per la transizione energetica e la riduzione dell'impatto ambientale delle proprie infrastrutture. I lavori, conclusi a febbraio 2026, riguardano le sedi situate in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Bonorva e in via Matteotti a Pozzomaggiore, dove sono stati posizionati sistemi solari sui tetti degli edifici. Gli impianti hanno una potenza rispettivamente di 12 e 18 chilowatt, con una produzione annuale stimata di circa 18.

