Posizioni economiche ATA come si svolge la prova finale | le nuove ISTRUZIONI del MIM per i candidati aggiornato con video tutorial

Dopo l’annuncio del nuovo calendario per le prove finali delle 46.000 posizioni economiche ATA, il Ministero ha diffuso le istruzioni aggiornate. I candidati devono seguire le nuove indicazioni su sedi, modalità di svolgimento e supporti necessari. Sono state fornite anche tutte le informazioni su obblighi e divieti, per garantire lo svolgimento regolare delle prove.

Dopo la pubblicazione del nuovo calendario delle prove finali per l'attribuzione delle 46.000 nuove posizioni economiche ATA, il Ministero ha reso note le istruzioni operative aggiornate, con tutte le informazioni su sedi, modalità di svolgimento, supporti previsti, obblighi e divieti. Le prove si terranno dal 23 al 27 febbraio 2026 in modalità telematica, direttamente su computer. Le operazioni di identificazione cominceranno alle 8:00 per i turni del mattino e alle 13:30 per i pomeridiani. Le prove si svolgeranno nella provincia in cui il candidato è in servizio nell'a.s. 20252026. Le sedi saranno comunicate dagli Uffici Scolastici Regionali almeno 20 giorni prima, tramite avviso pubblicato sui siti istituzionali.

