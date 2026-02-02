Portobello avvia procedura di concordato per ristrutturare il debito e garantire la continuità aziendale

Portobello ha avviato una procedura di concordato preventivo per ristrutturare il debito e cercare di mantenere l’attività. La decisione arriva dal Tribunale di Roma, che ha ammesso ufficialmente la società alla procedura. La catena retail, nota per i prodotti di qualità a prezzi accessibili, cerca così di superare un momento difficile e di garantire la continuità del suo business.

Portobello, catena retail italiana specializzata in prodotti di qualità a prezzi accessibili e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, è stata ufficialmente ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale dal Tribunale di Roma. L'annuncio, reso noto il 2 febbraio 2026, segna un passaggio strategico nel percorso di ristrutturazione finanziaria avviato dal gruppo per garantire la sopravvivenza operativa e la salvaguardia del valore per tutti gli stakeholder. L'obiettivo principale della procedura è la ristrutturazione del debito senza interruzione delle attività, con la finalità di mantenere il business in funzione e preservare i posti di lavoro.

